So gewann Gladbach Scally für sich

Joe Scally hat verraten, wie es zu seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach gekommen ist. „Ich war in Florida mit der U17-Nationalmannschaft. Borussia war da, um sich das Turnier anzuschauen, bei dem wir mitgespielt haben, und um mit mir im Hotel zu sprechen. Zu der Zeit war ich noch so jung, dass alles rein informell war", berichtet der Rechtsverteidiger im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘.

„Sie wollten, dass ich mit meiner Familie nach Deutschland fliege, um mir alles anzusehen bei Borussia und zu entscheiden, ob ich wechseln will, wenn ich 18 bin. Ich hab’s gemacht – und es sofort geliebt“, führt Scally weiter aus. Nach seinem 18. Geburtstag Ende Dezember wechselte der US-Amerikaner schließlich vom New York City FC nach Gladbach. In der laufenden Spielzeit eroberte sich Scally sogleich einen Stammplatz. Neben Yann Sommer (32) und Nico Elvedi (25) ist der Jungspund der einzige Fohlen-Spieler, der bisher noch keine Pflichtspielminute verpasste.