FIFA verhindert riesiges Transfer-Beben

Die FIFA hat eine außergerichtliche Einigung mit dem ehemaligen französischen Mittelfeldspieler Lassana Diarra erzielt und damit gravierende Folgen für den weltweiten Transfermarkt abgewendet. Das geht aus einer Meldung des Weltverbands hervor. Der ehemalige Mittelfeldspieler hatte gegen seinen alten Verein Lokomotive Moskau geklagt und behauptet, dass die Transferregeln der FIFA zum Teil gegen EU-Recht verstoßen und Ende 2024 vom Europäischen Gerichtshof Recht bekommen. Es ging darum, ob Fußballer – ebenso wie alle anderen Arbeitnehmer in der EU – vorzeitig aus ihren Verträgen aussteigen dürfen. Dies verhindern die Transferregeln der FIFA, die festgelegte Transferfenster und Vertragslaufzeiten vorsehen.

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Diarra hatte eine Entschädigung in Höhe von 65 Millionen Euro gefordert. Es wurde befürchtet, dass der Rechtsstreit dazu führen könnte, dass Spieler in Zukunft einfacher und ohne Ablösezahlungen aus Verträgen herauskommen. In der Folge hatte die FIFA leichte Anpassungen im Vertragsregelwerk vorgenommen. Das Verfahren wurde nun jedoch eingestellt. „Nach der erzielten umfassenden Einigung haben Herr Lassana Diarra und die FIFA alle Rechtsstreitigkeiten zwischen ihnen beigelegt. Die FIFA hat weder eine Haftung anerkannt noch eine Entschädigungszahlung geleistet. Die FIFA wird zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben“, so ein Sprecher des Weltverbands.