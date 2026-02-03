Werder: Erster Trainer-Kandidat raus

Bei der Suche nach einem Nachfolger für Horst Steffen als Cheftrainer filtern die Verantwortlichen bei Werder Bremen die Ergebnisse. Nach ‚Bild‘-Informationen gehört Bo Henriksen nicht mehr zum Kreis der Kandidaten. Kontakt zum 1. FSV Mainz 05, um eine mögliche Ablöse für den 50-jährigen Dänen zu verhandeln, habe es ohnehin nicht gegeben, berichtet die Boulevardzeitung.

Somit deutet immer mehr auf Bo Svensson (46) hin. Die Entscheidung liege beim ehemaligen Trainer von Union Berlin, heißt es. Gefallen ist diese aber noch nicht. Svensson prüfe aktuell noch andere Angebote und könnte unter Umständen auch bei einem anderen Verein unterzeichnen. Lange ausharren wolle Svensson aber nicht, Werder darf zeitnah mit einem Signal von Svensson rechnen.