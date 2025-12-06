Menü Suche
Abnehmer gefunden: Köln-Flop Gazibegovic im Winter weg?

von Daniel del Federico - Quelle: Mein Bezirk
Linton Maina (l.) und Jusuf Gazibegovic (r.) im Trainingszweikampf @Maxppp

Der SK Sturm Graz arbeitet an der Rückkehr von Jusuf Gazibegovic vom 1. FC Köln. Laut der Zeitung ‚Mein Bezirk‘ wollen die Österreicher den ehemaligen Publikumsliebling zurückholen. Der Bosnier gewann während seiner Zeit in Graz jeweils zweimal die Meisterschaft und den Pokal.

Gazibegovic war erst im vergangenen Januar für zwei Millionen Euro in die Domstadt gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Unter Trainer Lukas Kwasniok ist er seit dieser Saison endgültig außen vor und kam erst zu einem einzigen Jokereinsatz. Der Rechtsverteidiger schaffte es zuletzt trotz anhaltender Defensivsorgen der Kölner nicht mehr in den Kader.

