Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

10-Millionen-Neuzugang für Wolfsburg

Nach einigen vergeblichen Transferversuchen in den vergangenen Wochen scheint dem VfL Wolfsburg doch noch ein Deal zu gelingen. Die Wölfe stehen vor der Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers.

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
1 min.
Jonas Adjetey im Trikot des FC Basel @Maxppp

Zieht der VfL Wolfsburg kurz vor Transferschluss doch noch einen Neuzugang an Land? Wie ‚Sky‘ berichtet, stehen die Niedersachsen kurz vor der Verpflichtung von Jonas Adjetey vom FC Basel. Die Einigung zwischen den Vereinen soll bereits erfolgt sein, die finalen Gespräche mit dem Spieler befinden sich kurz vor dem Abschluss. Der Medizincheck steht jedoch noch an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Ablöse fließen dem Bezahlsender zufolge rund zehn Millionen Euro in die Schweiz. Der ghanaische Innenverteidiger soll einen langfristigen Vertrag unterschreiben und die wackelige Defensive der Wölfe verstärken.

Einige Mitbewerber ausgestochen

Adjetey war im Sommer 2022 aus Ghana nach Basel gewechselt und hat sich über die Jahre zum absoluten Stammspieler entwickelt. Insgesamt absolvierte der 1,88 Meter große Verteidiger 73 Pflichtspiele für den FCB.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben dem VfL waren auch der FC Bologna, die Wolverhampton Wanderers, der RC Lens und einige türkische Klubs an Adjetey interessiert. Der siebenfache Nationalspieler hat sich jedoch dazu entschieden, den nächsten Karriereschritt in der Bundesliga zu gehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Super League
Wolfsburg
Basel
Jonas Adjei Adjetey

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Super League Super League
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Basel Logo Basel
Jonas Adjei Adjetey Jonas Adjei Adjetey
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert