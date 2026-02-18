VfB: Wackelt die Wohlgemuth-Zukunft?

Der VfB Stuttgart will mit Sportvorstand Fabian Wohlgemuth über 2027 hinaus verlängern. Laut dem ‚kicker‘ soll dem 46-Jährigen demnächst ein Vertragsangebot vorgelegt werden. Es sei aber durchaus möglich, dass die Gespräche nicht einfach werden.

Als Grund dafür nennt das Fachmagazin die unsichere Zukunft von Alexander Wehrle, der sich einen Abschied im Jahr 2028 vorstellen könne. Da Wohlgemuth mit Wehrle eng zusammenarbeitet, hänge die Verlängerung auch von der Zukunft des Vorstandsvorsitzenden ab. Zudem gebe es viel Interesse anderer Vereine an Wohlgemuth, der beim VfB seit seinem Amtsantritt vor gut drei Jahren gute Arbeit leistet.