Trainerfrage geklärt: Enrique übernimmt PSG

Paris St. Germain präsentiert den Nachfolger für den entlassenen Christophe Galtier. Luis Enrique hat am Eiffelturm künftig das Sagen und unterzeichnet bei PSG einen Vertrag bis 2025.

Der 53-Jährige war seit Ende Dezember 2022 ohne Job, trainierte zuvor drei Jahre die spanische Nationalmannschaft. Dort holte er in 38 Partien als Coach durchschnittlich 1,87 Punkte, konnte mit der Furia Roja allerdings keinen Titelgewinn feiern.

Seine erfolgreichste Zeit verbrachte der Spanier beim FC Barcelona. Mit den Katalanen gewann Enrique unter anderem zweimal die spanische Meisterschaft, dreimal den spanischen Pokal und einmal die Champions League.

„Ich freue mich sehr, in Paris anzukommen und dort eine neue Erfahrung zu machen“, erklärte Luis Enrique, „es ist so aufregend, neue Leute kennenzulernen, in dieser Stadt zu leben, eine neue Sprache zu lernen und vor allem PSG zu trainieren.“