Menü Suche
Kommentar
Serie A

Inter-Abschied: Zwei Wechseloptionen für Acerbi

von Simon Martis - Quelle: Matteo Moretto
Francesco Acerbi im Inter-Trikot @Maxppp

Francesco Acerbi könnte seine Karriere auch nach dem Ende seines Vertrags bei Inter Mailand in der Serie A fortsetzen. Wie Transferexperte Matteo Moretto berichtet, beschäftigen sich mit dem FC Genua und Aufsteiger AC Monza gleich zwei italienische Klubs mit dem 38-jährigen Innenverteidiger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der italienische Europameister von 2021 gehörte trotz seines fortgeschrittenen Fußballeralters auch in der vergangenen Saison noch zum erweiterten Stammpersonal der Nerazzurri. Wettbewerbsübergreifend kam der Routinier auf 28 Einsätze und krönte seinen Abschied mit der italienischen Meisterschaft.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Inter Mailand
Genua
Monza
Francesco Acerbi

Weitere Infos

Serie A Serie A
Inter Mailand Logo Inter Mailand
Genua Logo FC Genua
Monza Logo AC Monza
Francesco Acerbi Francesco Acerbi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert