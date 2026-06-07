Inter-Abschied: Zwei Wechseloptionen für Acerbi

Francesco Acerbi könnte seine Karriere auch nach dem Ende seines Vertrags bei Inter Mailand in der Serie A fortsetzen. Wie Transferexperte Matteo Moretto berichtet, beschäftigen sich mit dem FC Genua und Aufsteiger AC Monza gleich zwei italienische Klubs mit dem 38-jährigen Innenverteidiger.

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Der italienische Europameister von 2021 gehörte trotz seines fortgeschrittenen Fußballeralters auch in der vergangenen Saison noch zum erweiterten Stammpersonal der Nerazzurri. Wettbewerbsübergreifend kam der Routinier auf 28 Einsätze und krönte seinen Abschied mit der italienischen Meisterschaft.