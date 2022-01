Dybala-Verlängerung in Ferne: Grätscht Inter Juve dazwischen?

Lange Zeit schien es, als sei die Verlängerung von Paulo Dybala bei Juventus Turin nur noch Formsache. Nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo im Sommer in Richtung Manchester United sollte der argentinische Ballkünstler den Stab übernehmen und als Star der Mannschaft vorangehen.

Wie ‚TYC Sports‘ am gestrigen Donnerstag berichtete, vollzog Dybala nun einen plötzlichen Sinneswandel: Statt einer langfristigen Verlängerung wolle der Linksfuß die Bianconeri aufgrund unzufriedenstellender Änderungen am vorgelegten Vertrag zum Saisonende verlassen. Naturgemäß verfolgen andere Topklubs die Situation des Nationalspielers genau. So auch Inter Mailand, das nach Informationen der ‚Gazzetta dello Sport‘ ins Werben um Dybala eingestiegen ist.

Klub-Präsident Giuseppe Marotta sei ein großer Fan des Offensivspielers, habe bereits mehrfach mit Dybalas Berater Jorge Antun telefoniert. Und auch sportlich haben die Nerazzurri die deutlich bessere Perspektive zu bieten: Während Inter mit 49 Punkten auf Platz eins der Serie A thront, weilt Juve aktuell auf Rang fünf mit 38 Zählern.