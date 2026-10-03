DFB-Wundertüte: Eine Problemzone für Klopp

Am vergangenen Sonntag vermieste Griechenland der deutschen Nationalmannschaft die Heimpremiere von Jürgen Klopp. Dafür möchte sich das DFB-Team revanchieren und die Euphorie aus dem überzeugenden 2:0-Sieg gegen Serbien mitnehmen. Mit den formstarken Griechen wartet ein harter Brocken.

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Eine Kader-Entscheidung ist schon gefallen. Serge Gnabry wird die Reise nicht mit antreten, sondern vorzeitig zurück zum FC Bayern reisen. Für ihn rückt Felix Keidel ins Aufgebot, der auf sein Debüt hoffen darf. Ansonsten ist es abgesehen von der Torwart-Position eine Wundertüte, wo und wie oft Klopp sein Team durchtauscht.

Urbig und Pavlovic gesetzt

Der Bundestrainer verkündete bereits, dass Jonas Urbig erneut im Tor starten wird. Gut möglich, dass Maximilian Mittelstädt und Malick Thiaw in der Viererkette durch David Raum und Finn Jeltsch ersetzt werden. Im Mittelfeld gibt es nach den sehr überzeugenden Darbietungen von Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof und Florian Wirtz hingegen keinen Anlass für Veränderungen.

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In der Offensive dürfte Lennart Karl, der gegen Serbien die kompletten 90 Minuten auf der Bank verbrachte, für den abgereisten Gnabry reinrutschen. Auf der linken Seite gibt es einen Zweikampf zwischen dem gegen Serbien umtriebigen Derry Scherhant und Said El Mala.

Problemzone Sturm

Nick Woltemade und Jonathan Burkardt kommen für die Sturmspitze infrage. Woltemade erhielt den Vorzug gegen Serbien, vergab allerdings zahlreiche gute Chancen und verpasste es somit, Eigenwerbung zu betreiben.

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Burkardt hingegen konnte im Hinspiel gegen Griechenland sowie gegen Serbien in 40 Minuten keine Akzente setzen. Tendenz: Eintracht Frankfurts Torjäger darf sich in diesem Lehrgang erstmals von Anfang an beweisen.

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