Bayer-Erlösung: Finale Einigung bei Diaby

Die letzten Tage des Transferfensters sind bei Bayer Leverkusen durchaus umtriebig. Während Ernest Poku (22) und Exequiel Palacios (27) vor dem Abgang stehen, ist die Verpflichtung von Moussa Diaby (27) inzwischen beinahe in trockenen Tüchern.

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Laut dem ‚kicker‘ haben sich inzwischen alle Parteien vollständig auf den Transfer geeinigt. Die größte Hürde, die Abfindungszahlung für den Franzosen, wurde inzwischen erfolgreich genommen. Al Ittihad kassiert von der Werkself eine Ablöse knapp unterhalb der 30-Millionen-Euro-Marke.

Der Wüstenklub hatte sich lange quergestellt, da kein passender Nachfolger gefunden wurde. Dieser könnte jetzt in Ritsu Doan (28) nach Saudi-Arabien wechseln. Der Linksfuß von Eintracht Frankfurt wird von saudischen Medien mit Al Ittihad in Verbindung gebracht. Er könnte das Tor für den Transfer von Diaby endgültig geöffnet haben.