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Offiziell Bundesliga

Aufsteiger rüstet auf: Elversberg holt Darvich

Der nächste Karriereschritt von Noah Darvich soll bei der SV Elversberg stattfinden. In der kommenden Spielzeit darf das Talent des VfB Stuttgart Bundesliga-Luft schnuppern.

von Dominik Schneider - Quelle: sv07elversberg.de
1 min.
Noah Darvich im Einsatz für den VfB Stuttgart @Maxppp

Der SV Elversberg ist es gelungen, Noah Darvich zu verpflichten. Wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilt, wechselt das 19-jährige Offensivjuwel per Leihe vom VfB Stuttgart an die Kaiserlinde.

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Sportdirektor Christian Weber ist begeistert, Darvich in den eigenen Reihen begrüßen zu dürfen: „Noah bringt exzellente technische Anlagen mit und gilt auf der Zehnerposition zurecht als eines der vielversprechendsten Talente in Deutschland. Er versteht das Spiel, kann zwischen den Linien agieren und ist effizient im letzten Drittel. Mit diesen Attributen wird er unser Offensivspiel bereichern und wir sind überzeugt, dass er sich bei uns sehr gut entwickeln wird.“

Der gebürtige Freiburger kam in der abgelaufenen Spielzeit für die zweite Mannschaft der Schwaben in Liga drei zum Einsatz. In 29 Pflichtspielen erzielte der spielstarke Offensivmann zehn Tore, außerdem steuerte er sechs Assists zum Erfolg seines Teams bei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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