Freigestellt: Hoti zum Ligakonkurrenten?

Innenverteidiger Andi Hoti (22) will den 1. FC Magdeburg im Januar verlassen und ist daher nicht mehr mit dem Team ins Trainingslager in die Türkei gereist. „Er ist mit seiner Situation unzufrieden. Für uns war deshalb klar, dass wir nur Spieler mitnehmen, die mit Herzblut bei der Sache sind. Er ist freigestellt, um sich was anderes zu suchen“, zitiert die ‚Bild‘ Sportgeschäftsführer Otmar Schork.

Hoti kommt beim Zweitligisten überhaupt nicht mehr zum Zug, sein letzter Einsatz für die Profis datiert vom 12. September. „Es zählt das Leistungsprinzip. Er war oft frustriert und wir haben viele Gespräche geführt. Am Ende steht sein Wechselwunsch“, so Schork. Zuletzt wurde Hoti mit Dynamo Dresden in Verbindung gebracht. Für den Aufsteiger lief der Kosovare leihweise bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison auf.

Update (16:32 Uhr): Ein weiterer Ligakonkurrent zeigt offenbar Interesse an Hoti. Die ‚Hannoversche Allgemeine Zeitung‘ berichtet, dass der Rechstfuß ein Kandidat bei Hannover 96 ist.