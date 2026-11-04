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UEFA Champions League

Sonderlob für kritisierten Karl

von Tristan Bernert
1 min.
Lennart Karl im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp

Lennart Karl wird nach seinem gestrigen Auftritt in der Champions League gegen Atlético Madrid mit Lob überhäuft. „Lennart Karl ist für uns ein wichtiger Spieler. Das haben wir nie in Abrede gestellt“, so Sportvorstand Max Eberl in einer Medienrunde nach der Partie, „und er hat heute gut mitgearbeitet, ist unfassbar fleißig gewesen und so belohnte er sich mit einem Tor.“

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Karl hatte beim 2:0-Auswärtssieg gegen die Spanier den Führungstreffer erzielt. Beim Jubel legte sich der 18-Jährige dann die Hände auf die Ohren und formte eine Blabla-Geste – ein klares Zeichen an die Kritik der vergangenen Wochen, in denen Karl fehlende Demut und Klarheit vorgeworfen wurden. Auf den Jubel angesprochen blockte Eberl ab: „Den habe ich nicht gesehen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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