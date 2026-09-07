So heiß war die Benzema-Rückkehr

Karim Benzema (38) hat mit einer Rückkehr zu Jugendklub Olympique Lyon geliebäugelt, diese ist aber nicht realisierbar. Das bekräftigte OL-Sportdirektor Matthieu Louis-Jean auf einer Pressekonferenz am Montagmorgen: „Es stimmt, dass es diesen Sommer einen Kontakt mit einem Vermittler bezüglich Karim gab. Für mich ging es nicht weiter als das. Angesichts der vertraglichen Situation von Karim war das nicht machbar. Karim ist ein großartiger Spieler. Wir haben gar nicht erst versucht, weiter darauf einzugehen, weil wir wussten, wie schwierig die Situation war.“ Zwar hat der Angreifer seinen Vertrag mit Saudi-Klub Al Hilal vor kurzem aufgelöst, der Torjäger ist jedoch noch bis 2030 an die Saudi Pro League gebunden.

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Benzema fungiert als Botschafter für die Liga und kassiert in dieser Funktion laut ‚RMC‘ „jährlich Dutzende Millionen Euro“, die bei einem Wechsel aus der Liga heraus hinfällig würden. Aus Lyoner Vereinskreisen zitiert das Medienunternehmen: „Die Überlegungen und die Idee, ihn zurückzuholen, hielten nicht einmal eine halbe Sekunde stand. Wirtschaftlich undenkbar und sportlich undurchführbar.“