Einigung: Mourinho-Sensation rückt näher

Real Madrid ist der Lösung in der Trainerfrage einen Schritt nähergekommen. Wie ‚as‘-Reporter José Félix am heutigen Samstagmorgen in einem Live-Video erklärte, haben sich die Königlichen im Grundsatz mit José Mourinho auf eine erneute Zusammenarbeit verständigt.

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Momentan steht The Special One noch bei Benfica Lissabon unter Vertrag. Mit Rücksicht auf den portugiesischen Klub, der noch um den Einzug in die Champions League kämpft, wollen die Königlichen bis nach dem Saisonende abwarten, um die Rückkehr offiziell zu verkünden.

Fixmeldung erst nach der Saison

Zur Einordnung: Mourinho besitzt in seinem Vertrag bei Benfica eine Klausel, die es ihm ermöglicht, innerhalb von zehn Tagen nach Saisonende seinen Vertrag aufzulösen.

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Bei Real stand der inzwischen 63-Jährige bereits zwischen 2010 und 2013 an der Seitenlinie. Nach Carlo Ancelotti und Zinedine Zidane wäre Mourinho der dritte Rückkehrer in der jüngeren Geschichte des Rekordsiegers der Champions League.

Rund um das Santiago Bernabéu liegt allerdings momentan einiges im Argen, sodass der ebenfalls streitbare Trainer-Routinier erstmal damit beauftragt wäre, diverse Nebenkriegsschauplätze zu moderieren.