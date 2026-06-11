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Weltmeisterschaft

Argentinien nominiert Balerdi-Ersatz

von Julian Jasch
Leonardo Balerdi für Argentinien im Einsatz @Maxppp

Lionel Scaloni reagiert auf den verletzungsbedingten Ausfall von Leonardo Balerdi (27/Olympique Marseille). In Marcos Senesi (29) nominiert der argentinische Nationaltrainer einen positionsgetreuen Ersatz für die anstehende WM nach.

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Es ist eine turbulente Woche für den Innenverteidiger. Erst am gestrigen Mittwoch verkündete Tottenham Hotspur die Verpflichtung des Linksfußes, der zwischenzeitlich auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde. Jetzt darf sich Senesi in Gruppe J gegen Jordanien, Algerien und Österreich beweisen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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