Argentinien nominiert Balerdi-Ersatz

Lionel Scaloni reagiert auf den verletzungsbedingten Ausfall von Leonardo Balerdi (27/Olympique Marseille). In Marcos Senesi (29) nominiert der argentinische Nationaltrainer einen positionsgetreuen Ersatz für die anstehende WM nach.

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Marcos Senesi joins the Argentina squad for the 2026 FIFA World Cup 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/jw6DrjklKM — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) June 11, 2026

Es ist eine turbulente Woche für den Innenverteidiger. Erst am gestrigen Mittwoch verkündete Tottenham Hotspur die Verpflichtung des Linksfußes, der zwischenzeitlich auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde. Jetzt darf sich Senesi in Gruppe J gegen Jordanien, Algerien und Österreich beweisen.