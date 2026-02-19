Endlich bezahlbar: BVB-Comeback für Sancho realistisch?

Kaum eine Transferperiode vergeht, in der nicht über eine Rückkehr von Jadon Sancho (25) zu Borussia Dortmund spekuliert wird. Und auch die FT-Community wünscht sich mehrheitlich ein zweites Comeback des Flügelspielers nach der eher glücklosen halbjährigen Leihe 2024, wie die zahlreichen Instagram-Kommentare belegen.

Und in der Tat, so realistisch wie in diesem Sommer war ein Wiedersehen bei Schwarz-Gelb lange nicht. Bei Fans wie Funktionären hat Sancho einen nach wie vor guten Ruf. Vor allem auch aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen wurde ein dauerhaftes Comeback in den jüngsten Winter- oder Sommertransferfenstern aber nie wirklich konkret.

Sancho kommt kostenlos auf den Markt

Durch den sich anbahnenden ablösefreien United-Abschied haben sich die Vorzeichen aber geändert. Und auch das Thema Gehalt wird zu einem großen Teil an Bedeutung verlieren. Sancho wird sich im Klaren sein, dass er bei seinem neuen Arbeitgeber nicht mehr jene zwölf Millionen Euro pro Jahr einstreichen wird, die er aktuell von United überwiesen bekommt.

Aber passt Sancho aktuell überhaupt zum BVB und vor allem zum System unter Niko Kovac? Vor der Spielzeit hatte der Trainer klargestellt, dass er keine Verwendung für reine Flügelspieler hat. Folgerichtig wurde Jamie Gittens (21) ersatzlos verkauft, Talent Julien Duranville (19) im Januar an den FC Basel verliehen. Sancho könnte man sich durchaus aber auch in einer Halbraum-Zehner-Rolle im aktuellen 3-4-2-1-System des BVB vorstellen.

Systemänderung in Dortmund

Zur neuen Saison könnte sich der Wind in Dortmund dann drehen. Im Sommer soll es in Dortmund eine Grundsatzdiskussion geben, wie man in die Zukunft gehen will. Dabei soll unter anderem das Thema Spielsystem und Flügelspieler offen diskutiert werden. Eine Umstellung auf 4-2-3-1 würde auch eine zu besetzende Offensiv-Position mehr bedeuten. Kreativspieler wie Sancho könnten dann wieder stärker in Mode kommen und eine Rückkehr des verlorenen Sohns tatsächlich ein realistisches Thema werden.