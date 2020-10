Cavani schwärmt von Boca

Edinson Cavani kann sich nach seiner Zeit bei Manchester United noch ein Engagement bei den Boca Juniors vorstellen. „Román (Riquelme, Vizepräsident, Anm. d. Red.) hat mir geschrieben. Er wollte wissen, wie die Situation in Bezug auf das Gehalt ist. Wir hatten eine sehr respektvolle Unterhaltung. Boca ist ein weltweiter Gigant, jedem Spieler würde es gefallen, dort zu spielen. Es gab schon viele Uruguayer, die dort gespielt haben. Wir werden sehen, was in der Zukunft passiert. Es wäre sehr schön, eines Tages bei Boca zu spielen“, berichtet der 33-jährige Stürmer gegenüber ‚ESPN‘.

Cavani hatte Paris St. Germain in diesem Sommer verlassen. Sein Vertrag beim französischen Meister wurde nicht verlängert. Manchester United holte den Torjäger dann am Deadline Day ablösefrei an Bord und stattete ihn mit einem Einjahresvertrag aus. Auf seinen ersten Einsatz für den englischen Rekordmeister muss Cavani, der sich aufgrund der Reisebestimmungen immer noch in Quarantäne befindet, noch eine Weile warten.