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FC verleiht Sturmtalent Schenten

von Dominik Schneider - Quelle: rodajc.nl
1 min.
Fynn Schenten will sich durchsetzen @Maxppp

Den nächsten Entwicklungsschritt soll Fynn Schenten vom 1. FC Köln in den Niederlanden machen. Roda Kerkrade hat die Verpflichtung des 18-jährigen Stürmers bekanntgegeben. Per Leihe schließt sich der Youngster für ein Jahr dem Zweitligisten an.

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Kerkrades Technischer Leiter Rob Servais ist begeistert, dass Schenten ab sofort im Trikot seines Klubs aufläuft: „Fynn ist ein talentierter Angreifer, der aus einer exzellenten Fußballakademie kommt. Er kann sowohl als Stürmer als auch als hängende Spitze spielen und bringt mit seiner Schnelligkeit und Robustheit Qualitäten mit, die hervorragend zu unserem Spielstil passen. Wir sind daher froh, dass sich Fynn trotz des Interesses mehrerer Vereine für Roda JC entschieden hat.“

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