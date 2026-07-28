Den nächsten Entwicklungsschritt soll Fynn Schenten vom 1. FC Köln in den Niederlanden machen. Roda Kerkrade hat die Verpflichtung des 18-jährigen Stürmers bekanntgegeben. Per Leihe schließt sich der Youngster für ein Jahr dem Zweitligisten an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Roda JC heeft zich versterkt met Fynn Schenten. De 18-jarige Duitse aanvaller wordt voor de duur van één seizoen gehuurd van 1. FC Köln.



🔗 Lees meer via https://t.co/zTtpsrE2BF pic.twitter.com/fFhZOChUj2 — Roda JC Kerkrade (@RodaJCKerkrade) July 28, 2026

Kerkrades Technischer Leiter Rob Servais ist begeistert, dass Schenten ab sofort im Trikot seines Klubs aufläuft: „Fynn ist ein talentierter Angreifer, der aus einer exzellenten Fußballakademie kommt. Er kann sowohl als Stürmer als auch als hängende Spitze spielen und bringt mit seiner Schnelligkeit und Robustheit Qualitäten mit, die hervorragend zu unserem Spielstil passen. Wir sind daher froh, dass sich Fynn trotz des Interesses mehrerer Vereine für Roda JC entschieden hat.“