35 Millionen: Trafford fociert City-Abschied

von Tom Kunze - Quelle: TeamTalk
James Trafford für City im Einsatz @Maxppp

James Trafford steht vor einem möglichen Abgang von Manchester City. Nach ‚Teamtalk‘-Informationen ist der Ersatzkeeper mit seinen Einsatzzeiten bei den Skyblues unzufrieden und visiert einen Abschied im Sommer an. Als möglicher Abnehmer gilt Leeds United.

Für den 23-jährigen Schlussmann, der erst im vergangenen Sommer für knapp 31 Millionen Euro von Premier League-Aufsteiger FC Burnley zum Team von Pep Guardiola gestoßen war, könnte das Kapitel bei den Citizens somit nach nur einem Jahr wieder vorbei sein. Neben Leeds beobachten weitere Premier League-Konkurrenten die Situation des Engländers, der in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend zehnmal das City-Tor hütete. Zu den Interessenten zählen neben Tottenham Hotspur auch Aston Villa und Newcastle United. Aufgrund der hohen Ablösesumme im Sommer müssten diese aber durchaus tief in die Taschen greifen, um Trafford an Land zu ziehen. Das Preisschild soll bei rund 35 Millionen Euro liegen.

