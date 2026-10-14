Das neueste Prämienmodell in den zuletzt ausgehandelten Verträgen der Profis von Schalke 04 unterstreicht deutlich die Ambitionen des Bundeliga-Aufsteigers. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, beinhalten diese lediglich für die aktuelle Spielzeit eine Prämie für den Klassenerhalt. Das betrifft unter anderem die Sommerneuzugänge Satoshi Tanaka (24), Junior Adamu (25) und Dina Ebimbe (25), aber auch die verlängerten Kontrakte von Adil Aouchiche (24), Vitalie Becker (21) oder Soufiane El-Faouzi (24).

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Die Bosse um Sportvorstand Frank Baumann haben dem Sportmagazin zufolge in den Gesprächen klar dargelegt, dass die Punktausbeute von Jahr zu Jahr gesteigert werden soll. Eine Aufbesserung der Gehälter müssen sich die Schalker Spieler dann durch Punktprämien verdienen. Für den kommenden Mai gilt: Der Klassenerhaltsbonus beträgt rund ein Monatsgehalt, laut ‚Sport Bild‘ zwischen 60.000 und 90.000 Euro pro Profi.