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47 Millionen: Neuer Anlauf bei Liverpools Jones

von Lukas Weinstock - Quelle: Gazzetta dello Sport
Curtis Jones bei einer Veranstaltung @Maxppp

Inter Mailand gibt im Werben um Curtis Jones nicht auf. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ planen die Nerazzurri beim Mittelfeldmann des FC Liverpool einen neuen Anlauf. Der 25-Jährige sei der Wunschtransfer von Inter-Coach Chivu.

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Der Vertrag des Engländers an der Anfield Road läuft im kommenden Sommer aus. Mit einem Angebot von 25 Millionen Euro war Inter vor Monaten abgeblitzt. Dem Vernehmen nach erhoffen sich die Reds bis zu 47 Millionen Euro. Zuletzt soll sich Liverpool mit Nottingham Forest auf einen Transfer verständigt haben, die Spur hat sich bis dato aber nicht konkretisiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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