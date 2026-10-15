Manuel Neuer (40) ist womöglich auch bei der Bundesligapartie gegen RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr) zum Zuschauen verdammt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fehlte der Torhüter beim heutigen Training und absolvierte individuelle Übungen im Innenren des Leistungszentrums. Eine Entscheidung soll morgen fallen.

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Wegen Problemen am Fuß hatte Neuer schon am Dienstag in der Champions League gegen Viking Stavanger (3:3) ausgesetzt. Jonas Urbig (23) stand stattdessen zwischen den Münchner Pfosten.