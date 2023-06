Davies & Gravenberch unzufrieden: Hainer reagiert

Herbert Hainer hat Stellung zu den öffentlichen Unmutsbekundungen zweier Bayern-Profis bezogen. So hatte Alphonso Davies (22) kürzlich geäußert, er würde gerne in offensiverer Rolle spielen. „Alphonso Davies ist bei uns zu Europas bestem Verteidiger gereift. Das ist eine enorme Leistung. So unwohl kann er sich auf der Position nicht fühlen“, so Hainer zur ‚Bild‘.

Davies, Anfang 2019 als Außenstürmer geholt, war einst als Vertretung für David Alaba weiter nach hinten gerückt. „Jetzt, drei, vier Jahre später, stecke ich da fest“, erklärte Davies in einem Podcast, „ich hoffe weiter auf meine Chance, vorne zu spielen.“

Auch Ryan Gravenberch (21) ist nicht restlos zufrieden mit seiner Situation in München. Dem ‚Telegraaf‘ sagte der Mittelfeldspieler: „Ich will einfach mehr spielen, am liebsten bei Bayern München. Und ansonsten bei einem Verein, bei dem ich 100 Prozent gebe. Denn so ein Jahr wie jetzt möchte ich nicht noch einmal erleben.“

Hainer reagiert gelassen: „In meinen Augen ist er ein unheimlich talentierter Spieler. Deswegen haben wir ihn geholt. Er hat zum Ende der Saison mehr Spielzeit bekommen. Ich bin mir sicher, dass er in Zukunft noch mehr Spielzeit bekommen wird.“