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Mit Kaufoption: Schalke verleiht Gomis

von Martin Schmitz - Quelle: clubdeportivotenerife.es
1 min.
Christian Gomis (l.) und Moussa Sylla (r.) applaudieren den Fans nach Abpfiff @Maxppp

Christian Gomis (26) wird zukünftig für CD Teneriffa auflaufen. Wie der spanische Zweitligist bekanntgibt, wechselt der Angreifer leihweise bis Saisonende vom FC Schalke 04 zu den Blau-Weißen. Teneriffa sichert sich eine Kaufoption. Gomis war im vergangenen Sommer für 1,5 Millionen Euro vom FC Winterthur nach Gelsenkirchen gewechselt, konnte sich bei den Knappen jedoch nicht durchsetzen. In 19 Pflichtspielen gelangen dem Senegalesen nur ein Tor und eine Vorlage.

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Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder erklärt: „Christian Gomis hat sich zum Ende der Transferperiode für einen Wechsel entscheiden, um eine größere Chance auf Spielpraxis zu erhalten. Wir begrüßen das. Da er in Spanien aufgewachsen ist, macht auch die Wahl seines neuen Clubs absolut Sinn. Ich erwarte, dass er mit seiner Athletik in dieser Saison eine Verstärkung für CD Teneriffa wird. Unsere guten Wünsche für ein erfolgreiches Jahr auf Teneriffa begleiten ihn natürlich.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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