Galatasaray verkündet Gündogan-Diagnose

Bei Galatasaray wird Ilkay Gündogan zu einer kurzen Pause gezwungen. Wie der türkische Erstligist mitteilt, hat sich der 34-Jährige im Abschlusstraining vor dem gestrigen Champions League-Spiel gegen FK Bodö/Glimt (3:1) eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Damit wird der zentrale Mittelfeldspieler einige Zeit fehlen.

Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ist bei Cimbom im Zentrum gesetzt und glänzte zuletzt gegen Besiktas (1:1) als Torschütze und gegen Basaksehir (2:1) als Vorbereiter. An seiner Stelle spielte gegen die Norweger Mario Lemina (32).