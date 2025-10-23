Menü Suche
UEFA Champions League

Galatasaray verkündet Gündogan-Diagnose

von Dominik Sandler
Leroy Sané (l.) und Ilkay Gündogan (r.) im Einsatz für Galatasaray @Maxppp
Galatasaray 3-1 Bodø/Glimt

Bei Galatasaray wird Ilkay Gündogan zu einer kurzen Pause gezwungen. Wie der türkische Erstligist mitteilt, hat sich der 34-Jährige im Abschlusstraining vor dem gestrigen Champions League-Spiel gegen FK Bodö/Glimt (3:1) eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Damit wird der zentrale Mittelfeldspieler einige Zeit fehlen.

Galatasaray SK
Acıbadem Sağlık Raporu | İlkay Gündoğan

Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ist bei Cimbom im Zentrum gesetzt und glänzte zuletzt gegen Besiktas (1:1) als Torschütze und gegen Basaksehir (2:1) als Vorbereiter. An seiner Stelle spielte gegen die Norweger Mario Lemina (32).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
