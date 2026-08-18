Verhandlungen laufen: Bayer droht Palacios-Abgang

Bayer Leverkusen droht womöglich der Abgang eines weiteren Spielers der Double-Mannschaft. Laut ‚Fabrizio Romano‘ hat Ipswich Town ein neues Angebot für Exequiel Palacios abgegeben. Eine erste Offerte für den Mittelfeldspieler in Höhe von 20 Millionen Euro wurde von den Verantwortlichen der Werkself noch abgelehnt.

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Die Verhandlungen zwischen den beiden Teams laufen und der Premier League-Aufsteiger ist optimistisch, den Deal über die Bühne zu bringen. Palacios spielt seit Januar 2020 unterm Bayer-Kreuz und gewann 2024 das Double. Er kommt trotz mehrerer Verletzungen in den vergangenen Jahren auf 185 Spiele für Leverkusen.