Dembélé vor Wüsten-Wechsel

Wie immer mehr prominente Fußballer wird wohl bald auch Moussa Dembélé in Saudi-Arabien auflaufen. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato steht der französische Mittelstürmer vor dem Sprung zu Al Ettifaq. Es geht nur noch um Details.

Aktuell ist Dembélé vertragslos, das Arbeitspapier bei Olympique Lyon lief Ende Juni aus. Seitdem befindet sich der 27-Jährige, der in der Vergangenheit immer mal wieder in der Bundesliga gehandelt wurde, auf Klubsuche. In Kürze dürfte der Wartestand ein Ende haben.

