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2. Bundesliga

Neuer Stürmer für die Hertha?

von Martin Schmitz - Quelle: Sacha Tavolieri
Stefan Leitl checkt seinen Puls @Maxppp

Hertha BSC arbeitet fieberhaft an der Verpflichtung weiterer Neuzugänge und hat ein neues Ziel im Blick. Wie Sacha Tavolieri berichtet, drängt der Hauptstadtklub auf die Verpflichtung von Leandro Rousseau (23) vom belgischen Zweitligisten Patro Eisden. Der Mittelstürmer steht demnach weit oben auf der Berliner Wunschliste, mit einem Angebot sei zeitnah zu rechnen.

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Auch der niederländische Erstligist PEC Zwolle ist an Rousseau dran. Der Belgier war erst im vergangenen Sommer ablösefrei von Olympique Charleroi zu Eisden gewechselt. Dort hat der Rechtsfuß in der abgelaufenen Saison in 35 Pflichtspielen 18 Tore erzielt und ein weiteres vorbereitet.

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