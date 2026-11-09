Die Tinte ist trocken. Raúl übernimmt bei Real Oviedo als Cheftrainer. Nachdem Julián Calero am frühen Montagmorgen von seinen Aufgaben entbunden wurde, kamen bereits erste Gerüchte auf, dass der ehemalige Weltklassestürmer den Posten übernimmt. Jetzt herrscht dahingehend Gewissheit. Rául hat einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet.

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„Raúl González Blanco übernimmt das Ruder der ersten Mannschaft von Real Oviedo und wird am kommenden Samstag gegen Girona FC im Carlos Tartiere sein erstes Spiel als neuer Trainer der Azules leiten“, heißt es im offiziellen Statement des spanischen Zweitligisten. Aktuell rangiert Oviedo auf Platz neun in der Tabelle und hat noch den Anschluss an die Spitzengruppe.