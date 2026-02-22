Kane äußert sich zu Barça-Gerüchten

Für große Aufmerksamkeit sorgte unter der Woche Xavier Vilajoana. Der 53-Jährige will am 15. März als einer von mehreren Kandidaten den mächtigen Joan Laporta bei der Präsidentschaftswahl des FC Barcelona herausfordern und warb offensiv mit dem möglichen Transfer von Harry Kane (32) zu den Blaugrana.

Der ehrgeizige Ex-Profi verkündet auf seiner Homepage, dass er den Verein wieder zu den Wurzeln zurückführen, Transparenz etablieren und die alten Klubwerte wiederherstellen möchte.

Er prahlt aber auch damit, dass sein potenzielles Leitungsteam und er bereits Kontakt zu dem Topstürmer des FC Bayern München aufgebaut hätten und postete am Donnerstag ein Bild des Engländers im Barça-Trikot. Dieser zeigt sich überrascht.

Kane fühlt sich geschmeichelt

Im Nachgang des 3:2-Erfolgs der Münchner gegen Eintracht Frankfurt am gestrigen Samstag stellte Kane gegenüber den versammelten Journalisten klar: „Ich habe nichts davon gehört. Mein Vater und Bruder kümmern sich um diese Dinge, aber sie haben mir nichts erzählt.“

Der englische Nationalstürmer beschäftige sich in keiner Weise mit einem Abgang: „Ich nehme das mal als Kompliment, aber ich bin sehr glücklich hier bei Bayern. Mein Fokus liegt auf dieser Saison und hier bei Bayern.“

Auch Max Eberl wurde auf das offene Werben aus Katalonien angesprochen. Der Sportvorstand machte gegenüber ‚Sky‘ jedoch deutlich, dass er die Sache nicht ernst nimmt und erwiderte süffisant über die dortigen Vorgänge: „Mittlerweile sind politische Kämpfe und Präsidentschaften mit großen Versprechen verbunden. Und wenn du tatsächlich chancenlos bist bei einer Präsidentschaftswahl, dann haust du halt irgendwas raus. Und das ist scheinbar passiert.“