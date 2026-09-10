Füllkrug & DFB: Thioune rudert zurück

Daniel Thioune hat seine Aussagen mit Blick auf eine Rückkehr von Niclas Füllkrug (33) ins DFB-Team etwas relativiert. Der Cheftrainer von Werder Bremen erklärte auf der heutigen Pressekonferenz: „Es war forsch von mir, zu sagen: Wir machen ihn sexy für die Nationalmannschaft. Niclas hat es gut eingeordnet, indem er sagte, dass wir nicht über Dinge reden müssen, die nicht im Vordergrund stehen. Wir wollen ihm den Rucksack Nationalmannschaft nicht aufsetzen.“ Füllkrug war im August auf Leihbasis von West Ham United zurück an die Weser gewechselt, bei seinen ersten drei Einsätzen traf er zweimal.

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„Er adaptiert Woche für Woche“, so Thioune weiter über seinen Mittelstürmer, „gegen Leipzig hat er das Stadion nach vier Minuten angezündet und stand erfolgreich auf der Anzeigetafel. Das war die beste Bewerbung, sich für andere Aufgaben interessant zu machen. Aber wenn er ausschließlich für uns die Tore schießt, kann ich damit auch sehr gut leben.“ Mit einem Augenzwinkern sagte der Werder-Coach in Richtung Bundestrainer: „Vielleicht kommt Jürgen Klopp ja mal bei uns vorbei. Andere Standorte haben aktuell sicher mehr potenzielle Nationalspieler als wir. Aber dahin kann man sich ja entwickeln.“