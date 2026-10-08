Andrich: „Es bleibt mir nichts anderes übrig“

Mittelfeldspieler Robert Andrich hatte zu Beginn der Saison Probleme, mit seiner neuen Rolle bei Bayer Leverkusen klarzukommen. Gegenüber ‚Sky‘ räumt der 32-Jährige ein: „Für den Kopf war das gerade am Anfang der Saison natürlich nicht immer einfach – vor allem, wenn man letztes Jahr Kapitän war und im vergangenen Jahr fast jedes Spiel gemacht hat. Aber das ist Teil des Geschäfts, und damit muss man professionell umgehen.“

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Andrich möchte sich nach eigener Aussage in die Mannschaft zurückkämpfen: „Ich habe die Situation angenommen und akzeptiert, dass es sportlich erst einmal etwas schwieriger ist. Gleichzeitig habe ich mir gesagt: Es bleibt mir nichts anderes übrig, als Gas zu geben und mich aufzudrängen. Und diejenigen, die den Anspruch haben, Stammspieler zu sein, müssen ihre Leistung bringen, wenn sie wissen, dass dahinter jemand auf seine Chance wartet.“ In der laufenden Saison kam Andrich bisher nur in drei Spielen zum Einsatz, dabei stand er lediglich einmal in der Startelf.