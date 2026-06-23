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Real-Interesse: Klarer Plan bei Modric

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Luka Modric bei der WM @Maxppp

Der AC Mailand will unbedingt mit Luka Modric verlängern. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ ist das der klare Plan der Rossoneri, auch Modric sei nicht abgeneigt. Allerdings sei ein Gespräch mit dem neuen Trainer Rúben Amorim ausschlaggebend, erst dann werde der kroatische Nationalspieler eine Entscheidung fällen.

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Zuletzt hatte Real Madrid seinem 40-jährigen Ex-Spieler in Aussicht gestellt, ihn in den Verein einzubinden. Dem Vernehmen nach steht beim Achter aber auch ein Karriereende im Raum. Der Vertrag des kroatischen Kapitäns läuft Ende Juni aus, Modric kann diesen aber per Option um ein Jahr verlängern. Noch ist offen, ob der Rechtsfuß diese wahrnimmt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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