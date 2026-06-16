Arnaud Kalimuendo sieht seine Zukunft offenbar bei Eintracht Frankfurt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der bislang ausgeliehene Angreifer von Nottingham Forest für einen festen Wechsel zu den Hessen entschieden. Die Eintracht soll sich mit der Spielerseite bereits seit Längerem über einen Vertrag bis 2031 einig sein.

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Auch auf Klubebene scheint Bewegung in die Personalie zu kommen. Dem Bericht zufolge ist Nottingham grundsätzlich bereit, Kalimuendo in diesem Sommer zu verkaufen und bei der Ablöse von der ursprünglich vereinbarten Kaufoption über 27 Millionen Euro abzurücken. In den Verhandlungen liegen die Vorstellungen beider Vereine allerdings noch auseinander: Frankfurt soll rund 20 Millionen Euro bieten, während die Engländer etwa 25 Millionen Euro verlangen.