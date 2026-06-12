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Offiziell Liga Portugal Bwin

Famalicão bedient sich in Stuttgart

von Dominik Schneider
1 min.
MHP Arena @Maxppp

Dem VfB Stuttgart geht ein Talent aus den eigenen Reihen von der Fahne. Leny Meyer wechselt mit sofortiger Wirkung aus der zweiten Mannschaft der Schwaben zum FC Famalicão. Beim Tabellenfünften der vergangenen Saison erhält der Linksverteidiger einen Vertrag bis 2030.

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Der Schweizer wechselte 2024 vom FC Luzern nach Deutschland. Über einen Stammplatz in Stuttgarts Reserve kam der 21-Jährige aber nicht hinaus. Jetzt will Meyer den nächsten Karriereschritt in Portugal machen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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