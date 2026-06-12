Famalicão bedient sich in Stuttgart

Dem VfB Stuttgart geht ein Talent aus den eigenen Reihen von der Fahne. Leny Meyer wechselt mit sofortiger Wirkung aus der zweiten Mannschaft der Schwaben zum FC Famalicão. Beim Tabellenfünften der vergangenen Saison erhält der Linksverteidiger einen Vertrag bis 2030.

Unter der Anzeige geht's weiter

🆕 𝗡𝗼𝘃𝗼 𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝗰̧𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗼 𝘀𝗲𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗼



✍️ 𝗟𝗲𝗻𝘆 𝗠𝗲𝘆𝗲𝗿 assina até 2030



ℹ️ Sabe mais em https://t.co/0NQO8JjyBF



⚪️🔵 #amordeperdicao pic.twitter.com/W2OzCw6Eyz — Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) June 12, 2026

Der Schweizer wechselte 2024 vom FC Luzern nach Deutschland. Über einen Stammplatz in Stuttgarts Reserve kam der 21-Jährige aber nicht hinaus. Jetzt will Meyer den nächsten Karriereschritt in Portugal machen.