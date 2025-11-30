Verkauf bei „großzügigem Angebot“: BVB hat Verteidiger-Talent im Visier

Beim FC Servette in Genf ist man stolz auf die Jugendarbeit, die in den vergangenen Jahre immer wieder Früchte trug. Etwa in Person von Johan Manzambi (20), der mittlerweile beim SC Freiburg zum Stammspieler gereift ist.

Den Weg in die Bundesliga könnte bald auch Loun Srdanovic gehen. Wie die Genfer Zeitung ‚Tribune de Genève‘ berichtet, ist der Rechtsverteidiger ins Blickfeld von Borussia Dortmund geraten. Auch Olympique Lyon und der OSC Lille sollen am 19-Jährigen interessiert sein.

Nur noch bis 2027 unter Vertrag

Der Sportliche Leiter des Schweizer Erstligisten, Gérard Bonneau, gab gegenüber der Tageszeitung allerdings zu Protokoll, dass Genf das Talent nur ungern einfach so ziehen lassen will: „Wir haben keinerlei Absicht, ihn gehen zu lassen oder zu verkaufen. Sollte wirklich ein großzügiges Angebot vorliegen, würden wir es uns natürlich ansehen. Aber nicht unbedingt während der Wintertransferperiode.“

Ob der Franzose ein hohes Angebot im Winter allerdings tatsächlich ablehnen würde, ist unklar. Srdanovic fehlte bei Genf zuletzt verletzt, war vorher aber auf der rechten Seite gesetzt. Vertraglich ist der Schweizer noch bis 2027 an seinen Jugendklub gebunden.