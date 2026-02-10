Hornby lässt Darmstadt-Zukunft offen

Fraser Hornby (26) weiß noch nicht, ob er seinen bis 2027 datierten Vertrag beim SV Darmstadt erfüllen wird. „Um ehrlich zu sein, ist das nichts, worauf ich wirklich achte. Wenn etwas passiert, passiert es eben“, zitiert der ‚kicker‘ den Angreifer, „aber zurzeit konzentriere ich mich nur auf unseren Verein. Ich genieße meinen Fußball im Moment wirklich sehr und bin sehr gerne hier. Und solange ich hier bin, werde ich mich zu 100 Prozent engagieren.“

In der laufenden Saison markierte Hornby bereits acht Treffer in 19 Zweitligapartien. Darüber hinaus bereitete er sechs weitere Tore vor – mit dieser Quote dürfte der Schotte einige Interessenten auf sich aufmerksam gemacht haben. Und bleibt eine Verlängerung aus, ist im Sommer die letzte Chance für die Lilien, noch eine angemessene Ablöse für den 1,95-Rechtsfuß zu kassieren.