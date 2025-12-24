Menü Suche
Neuer Flügelstürmer für Fener

von Fabian Ley - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Anthony Musaba im Dribbling @Maxppp

Bei Fenerbahce steht offenbar ein neuer Flügelstürmer auf der Matte. Laut dem türkischen Transferjournalisten Yagiz Sabuncuoglu hat sich der Süper Lig-Klub mit Anthony Musaba auf einen Vertrag über viereinhalb Jahre geeinigt. Die Istanbuler ziehen die rund fünf Millionen hohe Ausstiegsklausel, um den 25-Jährigen im Winter vom Ligakonkurrenten Samsunspor loszueisen.

Dort markierte der Niederländer in der Hinrunde sechs Treffer und vier Assists in wettbewerbsübergreifend 22 Einsätzen. Nun verlässt Musaba das Team von Trainer Thomas Reis und schließt sich der Mannschaft von Domenico Tedesco an, der sich persönlich für den flinken Offensivmann eingesetzt haben soll.

