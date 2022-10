Legt Bochum im Winter auf dem Transfermarkt nach?

Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum, stellt Wintertransfers in Aussicht. „Wir werden in der WM-Pause die Lage genau analysieren. Wenn wir davon überzeugt sind, dass uns neue Spieler die Chance auf den Klassenerhalt erhöhen können, werden wir sehen, ob der eine oder andere Transfer realisierbar ist. Wir haben den Lizenzetat noch nicht ganz ausgeschöpft, auch dank des Einzugs ins Pokal-Achtelfinale sind Transfers möglich“, so der 35-Jährige im Interview mit der ‚WAZ‘.

Die Bochumer haben den Start in die Saison verpatzt und stehen aktuell mit nur vier Punkten aus zehn Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Nach der Entlassung von Trainer Thomas Reis und der Verpflichtung von Thomas Letsch konnte der VfL aber immerhin den ersten Saisonsieg einfahren sowie das Weiterkommen im DFB-Pokal sichern.