Barça: Klare Bedingung für Martínez-Deal

Das Interesse des FC Barcelona an Lisandro Martínez von Manchester United ist an gewisse Voraussetzungen geknüpft. Aus dem Podcast ‚Talk of the Devils‘ von ‚The Athletic‘ geht hervor, dass die Katalanen nur unter einer Bedingung im Winter aktiv werden: Der 28-jährige Argentinier muss zum Schnäppchenpreis verfügbar sein. Der Handlungsspielraum von Barça sei im Januar derart begrenzt, dass kein größerer Deal zustande kommen kann, heißt es.

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Da der Vertrag von Martínez im Sommer ausläuft, ist aber nicht ausgeschlossen, dass der Weltmeister von 2022 seinen derzeitigen Arbeitgeber für kleines Geld verlassen darf. Zuletzt machte der Nationalspieler zudem mit öffentlicher Kritik an der Transferpolitik von United auf sich aufmerksam. Anders sieht es sportlich aus. ‚The Athletic‘-Redakteur Michael Cox bezeichnet den Innenverteidiger in einem aktuellen Kommentar sogar als „schlechtesten Spieler der Premier League in der laufenden Saison“. Gut möglich, dass die United-Bosse auf die Option zur automatischen Vertragsverlängerung verzichten und Martínez im Winter für eine schmale Ablöse ziehen lassen.