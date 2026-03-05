Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

DFB oder USA: Banks verzögert Entscheidung

von Fabian Ley - Quelle: kicker
1 min.
Noahkai Banks im Augsburg-Trikot @Maxppp

Noahkai Banks verspürt bei der Entscheidung, ob er für die deutsche oder die US-Nationalmannschaft auflaufen möchte, keine Eile. „Ich weiß, dass eine WM ansteht. Eine Deadline will ich mir nicht setzen, ich lasse mir Zeit, entscheide in aller Ruhe. Ich habe eine lange Karriere vor mir, deshalb will ich es nicht von einem Turnier abhängig machen“, zitiert der ‚kicker‘ das Abwehrjuwel des FC Augsburg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Banks hat in dieser Saison mit überzeugenden Leistungen den Sprung zum Stammspieler geschafft. Bereits im Sommer könnte das 19-jährige Eigengewächs den Fuggerstädtern eine Millionenablöse einbringen. Die FCA-Verantwortlichen würden den auf Hawaii geborenen Banks, aktueller U20-Nationalspieler der Vereinigten Staaten, laut dem ‚kicker‘ gerne mit der USA bei der WM sehen, um den Preis in die Höhe zu treiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Weltmeisterschaft
USA
Augsburg
Deutschland
Noahkai Dominic Banks

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
USA Flag Vereinigte Staaten von Amerika
Augsburg Logo FC Augsburg
Deutschland Flag Deutschland
Noahkai Dominic Banks Noahkai Dominic Banks
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert