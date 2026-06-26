Hoffenheim verleiht Noll erneut

Nahuel Noll wechselt innerhalb der Bundesliga. Die TSG Hoffenheim verleiht den Schlussmann an Aufsteiger SC Paderborn. Dort soll der 23-Jährigen den Platz von Dennis Seimen (20) einnehmen, der nach dem einjährigen Gastspiel zum VfB Stuttgart zurückkehrt.

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Viel Erfolg in Paderborn, Nahuel 🙏



Torhüter Nahuel Noll wechselt für die anstehende Saison per Leihe zum Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn. — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) June 26, 2026

Noll verbrachte die abgelaufene Spielzeit ebenfalls in Liga zwei, für Hannover 96 bestritt er alle 35 möglichen Pflichtspiele und hielt dabei zehnmal den Kasten sauber. Nun darf sich der gebürtige Münchner, der im Kraichgau bis 2028 unter Vertrag steht, im Oberhaus beweisen.