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Hoffenheim verleiht Noll erneut

von Julian Jasch
1 min.
Nahuel Noll fordert den Ball @Maxppp

Nahuel Noll wechselt innerhalb der Bundesliga. Die TSG Hoffenheim verleiht den Schlussmann an Aufsteiger SC Paderborn. Dort soll der 23-Jährigen den Platz von Dennis Seimen (20) einnehmen, der nach dem einjährigen Gastspiel zum VfB Stuttgart zurückkehrt.

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Noll verbrachte die abgelaufene Spielzeit ebenfalls in Liga zwei, für Hannover 96 bestritt er alle 35 möglichen Pflichtspiele und hielt dabei zehnmal den Kasten sauber. Nun darf sich der gebürtige Münchner, der im Kraichgau bis 2028 unter Vertrag steht, im Oberhaus beweisen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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