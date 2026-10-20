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UEFA Nations League

Brisanter Verdacht: Hat sich CR7 schon entschieden?

von Julian Jasch - Quelle: Rui Santos
1 min.
Cristiano Ronaldo regt sich auf @Maxppp

Möchte Cristiano Ronalo (41/Al Nassr) überhaupt nochmal für die portugiesische Nationalmannschaft auflaufen? ‚CNN‘-Journalist Rui Santos hat eine andere Vermutung: „Cristiano Ronaldo möchte lieber nicht nominiert werden und macht sich darüber auch keine Sorgen. Womöglich kehrt er nicht in die Nationalmannschaft zurück. Er ist der Meinung, dass er schlecht behandelt wurde, und ist nach wie vor fest davon überzeugt, dass man ihm nicht die Wahrheit gesagt hat und dass er betrogen wurde.“

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Zum Kontext: Nach einem Disput mit Nationaltrainer Jorge Jesus war CR7 frühzeitig und eigenmächtig vom Trainingscamp während der vergangenen Nations League-Partien abgereist. Am gestrigen Montag wurde er vom Verband mit einer Geldstrafe in Höhe von 255 Euro und einer 30-tägigen Sperre belegt, die allerdings rückwirkend gilt. Insofern könnte der Weltstar im November theoretisch wieder zum Einsatz kommen – falls er eine potenzielle Einladung annimmt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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