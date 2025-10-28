Unzufrieden: Kania vor dem Bielefeld-Abschied?

Angreifer Julian Kania könnte Arminia Bielefeld im Winter verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der 24-Jährige Optionen in der 2. Bundesliga. Zudem seien der SC Heerenveen und die Go Ahead Eagles interessiert.

Dem Bezahlsender zufolge ist der Stürmer unzufrieden mit seinem Standing beim DSC, wodurch ein Winterwechsel möglich ist. Kania kommt unter Mitch Kniat nicht über die Jokerrolle hinaus und steht nach neun Einsätzen in der Liga bei einem Treffer. Vor einem Jahr war er für 150.000 Euro vom 1. FC Nürnberg zur Arminia gewechselt. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.