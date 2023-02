Van Nistelrooy bestätigt: Simons-Gespräche laufen

Ruud van Nistelrooy bestätigt, dass die PSV Eindhoven gerne zeitnah mit Xavi Simons verlängern würde. Gegenüber ‚Eindhovens Dagblad‘ erklärt der Trainer des Eredivisie-Klubs: „Wir sehen Xavi Simons als einen Schlüsselspieler beim Aufbau der PSV. Auch aus diesem Grund sprechen wir mit ihm und seinem Management über eine Verlängerung. Wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt. Ich bin mir aber sicher, dass daraus eine Verlängerung resultieren wird.“

Und weiter: „Das Umfeld in Eindhoven ist stabil, es gibt hier im Verein genug Platz für ihn, um sich weiter zu entwickeln. Es ist toll, dass er in so jungen Jahren schon so wichtig für uns ist.“ Zur Erläuterung: Simons steht bei PSV zwar noch bis 2027 unter Vertrag, Paris St. Germain soll allerdings eine Rückkaufklausel in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro besitzen. Ebenjene Klausel würden die Niederländer gerne aus dem Kontrakt des 19-Jährigen streichen.

