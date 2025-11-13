Simonis‘ VfL-Fazit: „Waren nicht auf dem Niveau“

Nach seinem Aus beim VfL Wolfsburg blickt Ex-Trainer Paul Simonis auf seine Zeit zurück. Gegenüber der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘ sagt der Niederländer: „Ich hätte gern mehr Zeit gehabt. Ich war überzeugt, dass unsere Idee funktioniert hätte – aber dafür braucht man Zeit. In den letzten Wochen war eine klare Entwicklung zu sehen. Ich hätte gern weitergemacht. Aber so ist Fußball – man bekommt nicht immer die Zeit, die man braucht.“ Er sei zwar enttäuscht, aber auch dankbar für die Erfahrungen, die er in Wolfsburg und der Bundesliga sammeln durfte.

Außerdem liefert Simonis einen Erklärungsansatz, warum die Wölfe sich seit Wochen in der Talfahrt befinden: „Wir hatten technisch gute Spieler, aber körperlich und vom Laufpensum her waren wir nicht auf dem Niveau, das wir gebraucht hätten.“ Simonis wurde in der vergangenen Woche nach dem 1:2 gegen Werder Bremen entlassen, Daniel Bauer übernimmt beim Bundesligisten interimsweise. Simonis könnte schon bald auf die Trainerbank zurückkehren, zuletzt wurden über ein Engagement bei Ajax Amsterdam spekuliert. „Dazu möchte ich nichts sagen. Mein Agent kümmert sich darum“, so der 40-Jährige.