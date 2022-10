Mané-Wechsel: „Wir wollten ihn nicht gehen lassen“

Beim FC Liverpool versuchte man vor dem Sommer alles, um Sadio Mané (30) doch noch von einem Verbleib zu überzeugen. „Natürlich war Sadio ein großartiger Spieler für uns, aber er wollte gehen. Es ist nicht so, dass wir ihn gehen lassen wollten“, erläutert Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk gegenüber ‚Sky Sports‘.

Die Startschwierigkeiten in die neue Saison könnten zum Teil auch mit Manés Abgang zu tun haben, lässt van Dijk durchblicken. Allerdings sei er sehr zufrieden mit dem Offensivpersonal, das die Reds in den vergangenen beiden Transferperioden verpflichtete. „Luis Díaz ist hervorragend. Darwin lernt so langsam, wie wir wirklich von vorne verteidigen wollen und wie wichtig es ist, wann wir den Ball haben und wann wir den Ball nicht haben“, erläutert van Dijk.