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BVB: 20 Millionen für Albert in Sicht

Borussia Dortmund will wieder große Talente selbst entwickeln. Mathis Albert hat das nötige Potenzial, doch bleibt er auch bei Schwarz-Gelb?

von Tom Steinmetzler - Quelle: Sport Bild
1 min.
Mathis Albert im Einsatz für die Profis von Borussia Dortmund @Maxppp

Top-Talent Mathis Albert könnte womöglich im nächsten Sommer in die Premier League wechseln. Laut der ‚Sport Bild‘ zeigt Manchester City schon seit Längerem konkretes Interesse an einer Verpflichtung des 17-jährigen Offensivspielers.

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City soll bereit sein, ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro für Albert abzugeben. Ein Hindernis könnte hierbei allerdings das laufende Strafverfahren gegen die Cityzens wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League sein, bei dem sogar ein Zwangsabstieg im Raum steht.

ManCity dran: Sollte der BVB sein Juwel Mathis Albert für 20 Millionen Euro verkaufen?
- Ende in 2 Tagen
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Albert war 2024 aus der Akademie von LA Galaxy zum BVB gewechselt. Für die Dortmunder Profis absolvierte er bisher ein Spiel im DFB-Pokal und eines in der Bundesliga. In der Länderspielperiode im September gab er sein Debüt für die US-amerikanische A-Nationalmannschaft und erzielte in seinem zweiten Spiel gegen Chile (4:2) sein erstes Länderspieltor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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